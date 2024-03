Sono stati resi noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la ventottesima giornata del Campionato di Serie A TIM 2023/24.

Juan Luca Sacchi di Macerata l’arbitro di Milan-Empoli, gara in programma domenica 10 marzo alle ore 15.00 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Giorgio Peretti di Verona e Niccolò Pagliardini di Arezzo gli assistenti; Andrea Colombo di Como il IV uomo; Rosario Abisso di Palermo il Var e Aleandro Di Paolo di Avezzano l’Avar.

Sacchi ha diretto 50 gare in Serie A, dieci in questa stagione. Sono sette i precedenti con gli azzurri con quattro vittorie e tre sconfitte: nel febbraio del 2018 il successo sul Parma con la vittoria della formazione di mister Andreazzoli per 4-0; nell’agosto del 2018 la sconfitta 0-3 con il Cittadella nel terzo turno eliminatorio di Coppa Italia, nel luglio del 2020 il successo per 2-0 sul Frosinone; nell’agosto del 2021 la vittoria in Coppa Italia 4-2 sul Vicenza, a novembre dello stesso anno il successo per 2-1 sulla Fiorentina. Ancora in Coppa Italia, nel gennaio del 2022 ha diretto la sfida in casa dell’Inter terminata 3-2 per i nerazzurri dopo i tempi supplementari; ultimo incrocio la scorso settembre, il 7-0 subito dalla Roma all’Olimpico. Tre i precedenti col Milan, con una vittoria rossonera e due sconfitte.