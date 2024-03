Festa grande a Pontedera: il vice-capitano Gabriele Perretta ha raggiunto, infatti, il traguardo delle 150 presenze con la maglia Granata, impreziosite da 4 gol e 11 assist.

“Tutta la Società si congratula con Gabriele per il raggiungimento di questo importante risultato, ringraziandolo per la professionalità dimostrata in questi tre anni e mezzo”, si legge nel post celebrativo sui social