Capitan Espeche vale tre punti, a Pesaro vince il Pontedera nel recupero

Il Pontedera conquista una vittoria preziosissima in extremis contro la Vis Pesaro, con il capitano Espeche che si dimostra decisivo nell’ultimo respiro del match.

La prima occasione degna di nota arriva al 6′, quando Karlsson calcia dal limite, ma Vivoli blocca in due tempi, dimostrando sicurezza tra i pali. Il Pontedera cerca di imporre il proprio gioco, e al 21′, un traversone di Benedetti per Angori genera una sponda per Ganz, ma il numero 99 viene fermato da Tonucci.

Il Pontedera continua a premere e al 22′, un cross di Perretta sorprende Neri, ma il palo salva i padroni di casa. Lombardi prova sulla ribattuta, ma il portiere locale si riscatta con una parata importante. La pressione del Pontedera continua con un corner di Di Paola al 27′, ma il tentativo di testa di Nicastro termina sopra la traversa.

Al 30′, Ignacchiti cerca l’angolino, ma Neri respinge sul primo palo. Ianesi prova la conclusione a girare al 34′, ma Tonucci blocca con un intervento decisivo, scatenando proteste dalla panchina granata per un presunto tocco di mano.

Al termine dei primi 45′, il punteggio resta inchiodato sullo 0-0. Le squadre rientrano in campo per il secondo tempo, e al 55′, il Pontedera si fa costantemente pericoloso nella metà campo avversaria.

Al 58′, un tiro di Benedetti non trattenuto da Neri mette Ganz in condizione di segnare, ma l’intervento in extremis di Zagnoni salva la porta della Vis Pesaro. Un brivido per il Pontedera al 68′, quando Ignacchiti rischia l’autorete con un colpo di testa.

Al 79′, Provenzano ci prova dalla lunga distanza, ma la palla sfiora il palo. La situazione cambia al 81′ con il secondo cartellino giallo per Obi, riducendo la Vis Pesaro in dieci uomini. Il Pontedera approfitta della superiorità numerica e al 87′, Pucciarelli calcia di prima intenzione fuori dallo specchio della porta.

Il momento decisivo arriva al 92′. In pieno recupero, Angori mette in mezzo una punizione dalla sinistra, la palla rimane vacante in area e il capitano Espeche è freddo nell’infilare Neri a tu per tu. Il Pontedera si porta così in vantaggio, conquistando una vittoria preziosa in un finale mozzafiato contro la Vis Pesaro.

Formazioni iniziali

Vis Pesaro (4-3-3): Neri; Mattioli, Tonucci, Zagnoni, Da Pozzo; Iervolino, Di Paola, Rossetti; Mamona, Nicastro, Karlsson. A disp.: Polverino, Rossoni, Pucciarelli, Nina, Pecile, Neri, De Vries, Ceccacci, Obi, Peixoto, Loru, Molina, Valdifiori, Gulli, Kemayou. All.: Banchieri.

Pontedera (3-4-2-1): Vivoli; Calvani, Espeche, Pretato; Perretta, Ignacchiti, Lombardi, Angori; Benedetti, Ianesi; Ganz. A disp.: Lewis, Busi, Martinelli, Ambrosini, Peli, Guidi, Delpupo, Cerretti, Selleri, Provenzano, Salvadori. All.: Canzi.

Arbitro: Pezzopane dell’Aquila, assistenti Porcheddu di Oristano e Mambelli di Cesena. 4° uomo Antonini di Rimini.

Reti: 90+2′ Espeche