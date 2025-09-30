INFO BIGLIETTI: GUBBIO-PONTEDERA

È
aperta
la
vendita
dei
biglietti
per
il
settore
ospiti
per
assistere
alla
gara
Gubbio-Pontedera,
ottava
giornata
di
Serie
C
Sky
Wifi,
in
programma
domenica
5
ottobre,
ore
20:30,
allo
stadio
Pietro
Barbetti
di
Gubbio.
I
tagliandi
per
assistere
all’incontro
sono
disponibili
sul
circuito
Vivaticket.
Prezzo
unico:
€10,00
+
prevendita.
Omaggio
per
i
nati
dal
2018,
la
richiesta
deve
essere
effettuata
tramite
mail
al
seguente
indirizzo:
asgubbiobiglietteria@gmail.com,
indicando
i
dati
del
bambino/a
e
i
dati
di
un
maggiorenne.
La
vendita
terminerà
sabato
4
ottobre
alle
ore
19:00.
Il
giorno
della
gara
non
sarà
possibile
acquistare
biglietti
per
il
settore
ospiti.