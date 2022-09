Reggiana – San Donato Tavarnelle: LIVE

Diretta testuale della partita fra Reggiana e San Donato Tavarnelle in uno stadio fantastico come il ‘Città di Tricolore – Mapei’ va in scena alle 17.30 a Reggio Emilia.

TABELLINO

Ac Reggiana

Voltolini, Cauz, Lanini, Muroni, Laezza, Nardi, Cremonesi, Montalto, Nicoletti, Guglielmotti, Kabashi. A disposizione: Lorenzi, Rossi, Rosafio, Pellegrini, Luciani, Libutti, Djamanca, D’Angelo, Orsi, Hristov, Sciaudone.

Allenatore: Aimo Diana

San Donato Tavarnelle

Cardelli, Alessio, Nunziatini, Gorelli, Marzierli, Galligani, Regoli, Siniega, Rossi, Brenna, Montini. A disposizione: Campinoti, Onori, Ciurli, Calamai, Mascia, Carcani, Borghi, Sepe, Noccioli, Contipelli, Ubaldi, Gjana, Viviani, Lozza.

Allenatore: Lamberto Magrini

Arbitro: Franco Gemelli di Messina, assistenti Manuel Marchese di Pavia e Diego Peloso di Nichelino. Quarto ufficiale Eugenio Scarpa di Collegno

Ammonizioni: Galligani (SDT)

1 TEMPO

1′ Ammonito Galligani nelle fila del San Donato Tavarnelle

3′ Attaccano i locali che conquistano il primo calcio d’angolo

7′ La Reggiana tiene palla e cerca il varco giusto. Il San Donato Tavarnelle si difende con ordine

9′ Secondo calcio d’angolo per la Reggiana. A sinistra la squadra di Diana ha provato a sfondare ma Rossi è stato bravo in scivolata a deviare il tentativo di traversone

11′ Rovesciata di Cauz in area di rigore, pallone alto sopra la traversa

12′ Lanini si presenta a tu per tu con Cardelli ma Gorelli con una scivolata devia il pallone in angolo

15′ Sempre 0-0

22′ Gioco molto spezzettato, il San Donato Tavarnelle cerca di uscire dal pressing dei locali

23′ Primo tiro del San Donato Tavarnelle, rasoterra di Galligani controllato da Voltolini

26′ Galligani recupera la sfera a destra e scambia con Marzierli, pallone di quest’ultimo in profondità leggermente lungo per Nunziatini

28′ Prima Nunziatini e poi Galligani: San Donato Tavarnelle a un passo dal gol. Il centrocampista prima scaglia un bolide contro Voltolini, poi il colpo di testa del centravanti giallo blu viene neutralizzato.

29′ Montini discesa a sinistra, conclusione potente, ancora Voltolini pronto a deviare in corner.

30′ Dopo un avvio sprint dei locali, adesso c’è maggiore equilibrio

32′ Corner per la Reggiana

35′ Nuovo calcio d’angolo per i locali

39′ Angolo per il San Donato Tavarnelle

44′ Nuovo corner per la Reggiana

45′ un minuto di recupero

46′ Fine primo tempo: 0-0

2 TEMPO

46′ Nella Reggiana fuori Muroni per Rosafio

47′ Subito Galligani al tiro, pallone alto

49′ Vantaggio della Reggiana, diagonale di Rosafio. REGGIANA – SAN DONATO TAVARNELLE 1-0

55′ La reazione del San Donato Tavarnelle con Marzierli che calcia e conquista un calcio d’angolo. Colpo di testa di Brenna, pallone alto

56′ Ci prova ancora Rosafio, Cardelli riesce a neutralizzare il tiro

58′ Traversone dalla destra di Regoli, arriva Galligani di piatto che trova una grande parata di Voltolini. Il San Donato Tavarnelle è più che mai in partita

59′ Corner per i giallo blu che premono. Conclusione di Alessio, palla alta

63′ Tiro di Laezza, corner per la Reggiana

65′ Fuori Lanini, dentro Sciaudone nella Reggiana. Fuori Montalto per Pellegrini

66′: REGGIANA 2 – SAN DONATO TAVARNELLE 0 Guglielmotti da destra riceve un pallone che deve solo spingere in rete

67′ Ammoniti Brenna (SDT) e Rosafio (REG)

75′ San Donato Tavarnelle. Fuori Rossi per Calamai, esce Montini per Ciurli, dentro Noccioli per Marzierli

77′ Nella Reggiana fuori Kabashi dentro D’Angelo

79′ Giallo per Cremonesi nelle fila della Reggiana

84′ Fuori Nunziatini dentro Mascia nelle fila del San Donato Tavarnelle

85′ Un San Donato Tavarnelle generoso prova ad affacciarsi in avanti ma i locali sono ben organizzati

89′ Fuori Galligani per Ubaldi nel San Donato Tavarnelle

89′ Ammonito Regoli (SDT)

90′ + 4 di recupero. Punizione per il San Donato Tavarnelle dal limite. Siniega di testa impegna ancora una volta il portiere Voltolini

94′: Fischio finale. Un buon San Donato Tavarnelle cade sotto i colpi di una Reggiana cinica sotto porta