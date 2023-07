Lorenzo Bellini è giallo blu con Videtta e Burato

Il San Donato Tavarnelle comunica di aver tesserato per la stagione 2023 – 2024 tre giocatori nelle ultime 48 ore. Partiamo con il trequartista, classe 1999, Lorenzo Bellini. Il giocatore ha militato nelle ultime 2 stagioni nella squadra della Sangiovannese, totalizzando 56 presenze e 20 gol. Fra il 2018 e il 2021 ha vestito i colori del Grassina fra l’Eccellenza e la serie D, mettendo insieme 103 presenze con 30 reti. Nell’anno 2017 – 2018 al primo anno in prima squadra con la Lastrigiana in Eccellenza 26 presenze e 3 reti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da San Donato Tavarnelle Calcio (@sandonatotavarnellecalcio) Arrivato anche il difensore, classe 1992, Alessandro Videtta. Per il giocatore si tratta di un ritorno con i colori giallo blu dopo aver indossato la maglia del San Donato Tavarnelle nella stagione 2020 – 2021 con 5 presenze. Successivamente ha indossato le maglie di Sangiovannese, Pro Livorno 1919 Sorgenti e nell’ultima stagione il Ghiviborgo, totalizzando 27 presenze. Il San Donato Tavarnelle comunica di aver tesserato per la stagione 2023 – 2024 il centrocampista, classe 1990, Andrea Burato. Sono 337 le presenze per il giocatore fra i professionisti e i dilettanti. Da ricordare anche il suo esordio in serie A nella stagione 2008 – 2009 con la maglia del Chievo Verona.

Nella scorsa stagione 32 presenze e 4 reti con la maglia del Montecchio Maggiore in serie D.

