Qatar 2022, i giocatori di Serie A con più minutaggio ai Mondiali

Il Mondiale di Qatar 2022 si è appena concluso con il trionfo dell’Argentina. Ora tutti i giocatori rientreranno nei rispettivi club per riprendere la preparazione e tornare nei rispettivi campionati post sosta.

News.Superscommesse ha raccolto in uno studio i dati necessari per capire quali sono i calciatori di Serie A che hanno macinato più minuti in campo al Mondiale, scoprendo così qual è stata la squadra del campionato più penalizzata in termini di minutaggio. Sulla base dei dati di Transfermarkt, la squadra di A i cui tesserati hanno giocato di più risulta la Juventus per un totale di 2571 minuti. Inoltre, secondo quanto riportato dal regolamento FIFA, il club bianconero sarebbe anche quello di Serie A più pagato dopo il Mondiale: si parla di un incasso pari a 2.830.000 milioni di dollari.