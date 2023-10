La Lega Serie A in campo con SAVE THE CHILDREN

“QUI VIVO”: la campagna di Save the Children sui campi di calcio per dare più opportunità educative ai milioni di bambini e adolescenti che vivono nelle periferie italiane

La Lega Serie A scende in campo per la campagna “QUI VIVO” di Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro. Sono milioni i bambini e gli adolescenti che in Italia vivono nelle grandi città metropolitane e molti di loro abitano in quartieri inospitali, periferie geografiche, sociali ed educative, dove è maggiore lo svantaggio socioeconomico, la carenza di servizi e spazi adeguati alla loro crescita

In occasione delle gare della 9ª Giornata di Serie A TIM, in tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell`iniziativa, per invitare tutti i tifosi ad aderire alla campagna firmando la petizione di Save the Children su www.savethechildren.it e assicurare, così, a tutti i bambini delle periferie italiane educazione di qualità, attività sportive, opportunità e spazi sicuri in cui crescere. Inoltre, in televisione in Italia e all`estero andrà in onda una grafica dedicata al momento del sorteggio del campo tra i due Capitani.

L’iniziativa vede ancora una volta coinvolti il CT della Nazionale Luciano Spalletti e gli allenatori della Serie A TIM, tra gli altri: Massimiliano Allegri, Gian Piero Gasperini, Roberto D’Aversa, Eusebio Di Francesco, Simone Inzaghi, José Mourinho, Stefano Pioli e Claudio Ranieri.

Grazie alla Campagna QUI VIVO, Save the Children vuole recuperare spazi pubblici educativi, di socialità, gioco e incontro.

Come aderire

Aderisci anche tu alla campagna, firma la petizione su www.savethechildren.it per dare a tutti i bambini e gli adolescenti delle periferie italiane educazione, strutture sportive e spazi sicuri in cui crescere.