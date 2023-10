TIM e Lega Serie A: le nuove sigle TV con Gabriele Mainetti

Le emozioni del calcio italiano sono pronte a conquistare gli schermi televisivi con l’aiuto di una nuova, coinvolgente iniziativa. TIM e la Lega Serie A hanno collaborato per creare le nuove sigle TV che accompagneranno le partite del massimo campionato di calcio italiano e i programmi televisivi dedicati a questo sport tanto amato.

Sotto la direzione del regista Gabriele Mainetti, queste sigle portano con sé il claim “TIM e il calcio ci connettono da sempre.” Queste parole evocano l’importanza delle connessioni umane, nonché il valore di condividere una passione, come quella per il calcio, che spesso si impara sin da bambini e che rimane nel cuore per tutta la vita.

Le nuove sigle, colorate dai colori delle venti squadre che compongono la Lega Serie A, sottolineano il duraturo legame tra TIM e il calcio italiano, una collaborazione che dura da oltre 25 anni. Questa partnership è un chiaro segno dell’impegno di TIM nel supportare e celebrare lo sport e i momenti di gioia e passione che porta con sé.

Le sigle televisive, con la loro combinazione di musica coinvolgente e immagini mozzafiato, promettono di catturare lo spirito del calcio italiano e di trasmettere emozioni in ogni casa, stadio e luogo in cui gli appassionati seguono le partite.





Con queste nuove sigle, TIM e Lega Serie A continuano a connettere le persone attraverso il potere del calcio, dimostrando che la passione per questo sport è una forza unificante che attraversa generazioni e rimane un elemento intrinseco della cultura italiana.

Crediti:

Casa di produzione: Cattleya

General Manager – Executive Producer: Martino Benvenuti

Regia: Gabriele Mainetti

DoP: Davide Mardegan

Post produzione video: Artificio

Agenzia creativa: Havas Milano

Musica: ‘Honey (Are U Coming?)’ Maneskin