Conto alla rovescia per la presentazione del Calendario della Serie A Tim 2023/24

Mercoledì 5 luglio, alle ore 12.00, si terrà la diretta della presentazione del Calendario della Serie A TIM 2023/2024: l’evento sarà trasmesso sulla piattaforma DAZN e sul canale Youtube della Lega Serie A.

L’inizio del campionato è fissato per domenica 20 agosto, con la conclusione del campionato prevista per il weekend 25-26 maggio 2024. Quattro le soste messe in calendario, tutte per impegni delle Nazionali: il 10 settembre 2023, il 15 ottobre 2023, il 19 novembre 2023 e il 24 marzo 2024, mentre mercoledì 27 settembre avrà luogo il turno infrasettimanale, l’unico della stagione.