In occasione della Giornata internazionale di Rom e Sinti che si celebra l’8 aprile, Lega Serie A e UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – si uniscono nuovamente per promuovere la campagna di sensibilizzazione “Don`t Call Me Gipsy! Usa le parole giuste!” per contrastare l`antiziganismo e promuovere la cultura romanì, nel mondo dello sport e in particolare del calcio.

Con il messaggio “Don`t Call Me Gipsy! Usa le parole giuste!”, la campagna si propone di sensibilizzare gli sportivi e gli appassionati sull`importanza di utilizzare termini rispettosi e di eliminare pregiudizi discriminatori.

L’iniziativa sarà diffusa in tutti gli stadi della Serie A TIM e sui canali di comunicazione di Lega Serie A durante la 31ª giornata di Campionato, che si svolgerà fra venerdì 5 e lunedì 8 aprile. In televisione, inoltre, in Italia e all’estero, andrà in onda una grafica dedicata al momento del sorteggio del campo tra i due Capitani.