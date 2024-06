Serie A 2024-2025, il Venezia completa il quadro delle 20 partecipanti

I lagunari risolvono la gara di ritorno con la Cremonese grazie alla rete di Gytkjær e conquistano la promozione in Serie A TIM

Il Venezia è la terza e ultima formazione della Serie B 2023/24 a conquistare la promozione nella prossima stagione della Serie A TIM. I lagunari di Paolo Vanoli trionfano nella doppia sfida con la Cremonese di Giovanni Stroppa al termine di una finale playoff equilibrata, aperta dallo 0-0 dello Zini e risolta dal successo per 1-0 nella gara di ritorno al Penzo. Decisiva la rete di Christian Gytkjær al 24’, con l’attaccante danese nuovamente protagonista nei playoff di Serie B dopo le 5 reti messe a segno con la maglia del Monza nell’edizione 2021/22.

Il Venezia torna in Serie A TIM a distanza di due anni dall’ultima apparizione in massima serie, con in mezzo l’ottavo posto in cadetteria della scorsa stagione, terminata con l’eliminazione al primo turno playoff per mano del Cagliari.