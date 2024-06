Cinque azzurri pre convocati per Euro 2024

Bartosz Bereszynski e Sebastian Walukiewicz con la Polonia, Etrit Berisha e Ardian Ismajli con l’Albania, Razvan Marin con la Romani: questi i 5 azzurri pre convocati per la fase finale di Euro 2024, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio.

Bereszynski e Walukiewicz sono stati chiamati dalla Polonia che, prima del torneo continentale, due partite amichevoli contro l’Ucraina (venerdì 7 giugno, alle ore 20:45 al PGE Narodowy di Varsavia) e la Turchia (lunedì 10 giugno, sempre alle ore 20:45 al PGE Narodowy di Varsavia). A Euro 2024 la Polonia è inserita nel girone D e affronterà prima l’Olanda (giovedì 16 giugno alle ore 15.00 al Volksparkstadion di Amburgo), poi l’Austria (martedì 21 giugno alle ore 18.00 allo Stadio Olimpico di Berlino) ed infine la Francia (sabato 25 giugno alle ore 18.00 al Westfalenstadion di Dortmund).

Berisha e Ismajli sono stati chiamati dall’Albania che, sempre prima della rassegna continentale, giocherà due test amichevoli contro Liechtenstein (lunedì 3 giugno alle 20:00) e Azerbaigian (venerdì 7 giugno alle 19:00), allo Haladás Sportkomplexum di Szombathely, in Ungheria. In Germania, l’Albania è stata inserita nel gruppo 2 ed esordirà contro l’Italia sabato 15 giugno al Westfalenstadion di Dortmund; seconda sfida mercoledì 19 alle ore 15.00 contro la Croazia al Volksparkstadion di Amburgo, terza e ultima gara lunedì 24, alle 21.00 alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf contro la Spagna.

Infine, Marin è stato selezionato dalla nazionale romena che in vista dell’Europeo giocherà prima contro la Bulgaria (martedì 4 giugno alle ore 20.30 allo Stadio Steaua di Bucarest) e poi con il Liechtenstein (venerdì 7 giugno, sempre alle ore 20.30 allo Stadio Steaua di Bucarest). Romania che all’Europeo è inserita nel gruppo E ed esordirà contro l’Ucraina lunedì 17 giugno alle ore 15.00 all’Allianz Arena di Monaco; a seguire la gara col Belgio, sabato 22 alle ore 21.00 al RheinEnergieStadion di Colonia e chiusura a al Waldstadion di Francoforte giovedì 26 contro la Slovacchia alle ore 18.00.

Secondo il regolamento delle competizioni del Campionato Europeo, ogni squadra nazionale deve fornire alla UEFA una lista contenente un minimo di 23 giocatori e un massimo di 26 entro il 7 giugno.

The post Cinque azzurri pre convocati per Euro 2024 appeared first on Empoli FC.