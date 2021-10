Serie B, le partite in tutto il mondo con la fornitura tecnica di HiWay Media

Grazie a questo accordo di fornitura tecnica Helbiz Media porta le partite di serie B in tutto il mondo

Helbiz Media, distributore esclusivo dei diritti media internazionali del Campionato della Serie B, annuncia un accordo pluriennale con HiWay Media, azienda digitale in forte espansione nel mondo dell’intrattenimento sportivo, per la distribuzione tecnica dei segnali delle partite del campionato italiano di calcio di Serie B in tutto il mondo, attraverso diverse tecnologie: via streaming tramite tecnologia RTMP o SRT, via satellite e via BT Towers.

HiWay Media offre tecnologie di connettività con un ruolo chiave all’estero, attraverso la propria infrastruttura di applicazioni web e grazie a partnership strategiche con i principali operatori e provider internazionali nel settore dell’entertainment sportivo, garantendo la massima stabilità e sicurezza per il live streaming.

L’accordo segna un ulteriore e importante risultato per il Campionato della Serie B, che arriva così a trasmettere live le partite in paesi mai raggiunti prima, compiendo un passo fondamentale per la Serie B nel percorso di crescita come evento internazionale capace di attrarre l’interesse di piattaforme ed emittenti a livello globale.