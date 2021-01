Ad Arezzo passa il Cesena con due reti nel primo tempo

La Società Sportiva Arezzo affronta il Cesena allo Stadio Comunale “Città di Arezzo” nella diciannovesima giornata di campionato Serie C 2020/21.

Formazioni iniziali

Arezzo: Sala, Cherubin, Sbraga, Luciani, Karkalis (42′ Ventola), Di Grazia, Arini, Altobelli (25′ Di Paolantonio), Belloni (46′ Borghini), Cutolo (80′ Cerci), Perez (42′ Carletti).

A disp: Tarolli, Kodr, Borghini, Maggioni, Soumah, Piu, Zuppel.

All: Andrea Camplone

Cesena: Nardi, Maddaloni, Longo, Teffè, Zecca (60′ Capellini), Russini (71′ Nanni), Ricci, Favale, Collocolo, Bortolussi, Petermann (71′ Ciofi).

A disp: Benedettini, Bizzini, Aurelio, Capanni, Ardizzone, Borello, Campagna.

All: William Viali

Arezzo-Cesena 0-2

Reti: 11′ Favale, 38′ Bortolussi

La cronaca live del sito ufficiale

1′ È iniziata Arezzo-Cesena!

7′ Buon Arezzo nei primi minuti gioco: tiro cross di Belloni fuori di poco

8′ Risponde il Cesea: sinistro di Favale da buona posizione, para Sala

9′ Pericoloso il Cesena: Zecca sbaglia un rigore in movimento

11′ Gol del Cesena: ha segnato Favale con un sinistro all’angolino

18′ Al volo Perez! Parata da Nardi. Che occasione per l’Arezzo!

25′ Cambio Arezzo: esce Altobelli per infortunio, entra Di Paolantonio

28′ Ammonito Sbraga

35′ Ammonito Petermann

36′ Traversa colpita da Di Paolantonio su punizione dalla trequarti

38′ Gol del Cesena: ha segnato Bortolussi

39′ Ammonito Karkalis

42′ Doppio cambio Arezzo: escono Perez e Karkalis, entrano Carletti e Ventola

45′ Concessi 3′ di recupero

45’+3 Finisce qui il primo tempo di Arezzo-Cesena!

46′ È iniziato il secondo tempo!

46′ Cambio Arezzo: esce Belloni, entra Borghini

47′ Ci prova Cutolo con il sinistro al volo: palla alta sopra la traversa

60′ Cambio Cesena: esce Zecca, entra Capellini

64′ Ammonito Maddaloni

70′ Colpo di testa di Sbraga sugli sviluppi di un corner: para Nardi

71′ Doppio cambio Cesena: escono Russini e Petermann, entrano Nanni e Ciofi

79′ Colpo di testa di Di Grazia! Palla di poco fuori

80′ Cambio Arezzo: esce Cutolo, entra Cerci

89′ Cambio Cesena: esce Bortolussi, entra Borello

90′ Concessi 4′ di recupero

90’+4 Termina qui Arezzo-Cesena

