Prandelli: “Concentrati sul Napoli. Teniamoci stretto Rocco e i suoi valori”

La conferenza stampa del tecnico viola alla vigilia di Napoli vs Fiorentina.

STADIO FRANCHI – “Una sconfitta per il calcio italiano e le persone che vengono in Italia pensando di poter investire. Spero che Rocco non perda l’entusiasmo, perché sarebbe un autogol clamoroso. Abbiamo la fortuna di aver trovato una persona con dei valori importanti, per noi Commisso è un valore aggiunto. Un Club con strutture importanti potrebbe fare la storia della Fiorentina ed il bene del calcio. La presenza forte della Proprietà è qualcosa di importante, anche ieri Rocco ha seguito l’allenamento da bordo campo. Ho percepito nel Presidente la volontà di lasciare il segno”.

PRESENTE – “Non dobbiamo mai farci condizionare da quello che avviene fuori dal campo. La squadra sta facendo tutto il possibile per dimostrare che possiamo costruire qualcosa di importante per il futuro. Contro il Napoli serviranno idee ben precise. Se difendiamo bassi, andiamo incontro ad una partita di grande sofferenza, dovremo quindi provare a fare la gara”.

NAPOLI – “Una squadra che gioca insieme da tempo e che si conosce perfettamente, con qualità tecniche straordinarie. Gattuso è un ottimo allenatore ed è sempre molto bravo a motivare i suoi ragazzi. Dovremo stare molto concentrati”

MARADONA – “Potremmo stare ore a parlare di Diego. L’uomo è riuscito a farsi volere bene da tutti, ed ha fatto sognare i bambini di tutto il mondo. Presentarsi in uno stadio che porta il suo nome già incute timore ‘sportivo’”.

RIBERY, PEZZELLA – “Dobbiamo vedere l’ultimo allenamento. In questo momento non posso confermare la completa guarigione di tutti. Domenica avrò sicuramente la necessità di insistere sulle qualità di certi calciatori”.

KOUAME – “Ragazzo serio e motivato, vuole migliorare sempre. Chirstian è un’attaccante di livello che può ricoprire più ruoli”.

I convocati per Napoli-Fiorentina

La lista dei calciatori viola convocati dal tecnico Cesare Prandelli per la trasferta di Napoli:

1) AMRABAT Sofyan

2) BARRECA Antonio

3) BIRAGHI Cristiano

4) BONAVENTURA Giacomo

5) CACERES SILVA Josè Martin

6) CALLEJON BUENO Josè Maria

7) CASTROVILLI Gaetano

8) DOS SANTOS DE PAULO Igor Julio

9) DRAGOWSKI Bartlomiej (P)

10) EYSSERIC Valentin

11) KOUAME Kouakou Christian Michael

12) KRASTEV Dimo Nikolaev

13) MARTINEZ QUARTA Lucas

14) MILENKOVIC Nikola

15) MONTIEL RODRIGUEZ Cristobal

16) PEZZELLA German Alejo

17) PULGAR FARFAN Erick Antonio

18) RIBERY Franck Pierrè Francois

19) RICCO Jacopo (P)

20) TERRACCIANO Pietro (P)

21) VALERO IGLESIAS Borja

22) VENUTI Lorenzo

23) VLAHOVIC Dusan