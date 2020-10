Mister Magrini ha deciso di convocare 23 giocatori per la difficile gara di campionato di domani, in programma alle 15 al Carlo Zecchini di Grosseto, per la settima giornata del campionato di Lega pro. Ecco i giocatori biancorossi convocati per la partita, che si ritroveranno domattina alle 10.30 al Centro sportivo di Roselle:

Vittorio Antonino

Davide Barosi

—

Andrea Ciolli

Sergio Kalaj

Matteo Gorelli

Alessandro Raimo

Mattia Polidori

Axel Campeol

Nicolò Simeoni

—

Erdis Kraja

Riccardo Cretella

Emiliano Fratini

Matteo Pedrini

Giuseppe Sicurella

Alessandro Sersanti

Mario Vrdoljak

Tommaso Pierangioli

—

Elia Galligani

Filippo Moscati

Raffaele Russo

Filippo Boccardi

Marco Bertoli

Carlo Manicone

L’articolo GROSSETO-ALBINOLEFFE: I CONVOCATI proviene da US Grosseto 1912.