Il Centro sportivo Us Grosseto di Roselle è stato sanificato oggi dall’azienda Tosco service, dopo il caso di positività riscontrato nelle giovanili. La società ha provveduto, come da protocollo di sicurezza, a far sanificare spogliatoi, servizi igienici, palestra, magazzini, uffici e tutte le altre stanze della struttura. Adesso il Centro rimarrà chiuso fino a domani mattina come previsto.

L’articolo SANIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO proviene da US Grosseto 1912.