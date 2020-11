ADDETTI ALL’ANTINCENDIO: LA SOCIETA’ CERCA 4 FIGURE

Sono quattro le figure preposte alla sicurezza e all’antincendio che la società biancorossa sta cercando per le prossime partite di Lega pro, che si disputeranno allo stadio Zecchini di Grosseto. Il loro compito, come da protocollo di sicurezza, sarà quello di verificare situazioni emergenziali improvvise e inaspettate e, qualora ce ne sia bisogno, intervenire.

Nel dettaglio la società sta cercando due persone che abbiano l’abilitazione per il “medio rischio d’incendio” e due che abbiano quella per “l’elevato rischio d’incendio”. Oltre a questo, i soggetti interessati, dovranno essere in regolare possesso di certificazione; per informazioni o per presentare la propria candidatura è possibile contattare la società all’indirizzo mail info@usgrosseto1912.com oppure telefonando al numero 0564.1768327.

