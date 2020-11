L’Us Grosseto comunica che nel gruppo squadra un giocatore è risultato positivo al Covid19: per questo motivo la gara di domani contro il Livorno è stata posticipata alle ore 17.30 per permettere ai biancorossi di ripetere questa sera i tamponi. La squadra, come previsto dal protocollo sanitario della Figc, andrà subito in ritiro preventivo.

L’articolo GROSSETO-LIVORNO: SLITTA ALLE ORE 17.30 proviene da US Grosseto 1912.