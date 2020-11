Serie B, risultati 8a giornata 20-21, classifica e prossimo turno

Finisce in pareggio, 2-2, il big match dell’8a giornata di Serie B Cittadella-Empoli. Granata in vantaggio e che poi vengono superati dalla capolista. In zona Cesarini il di Gargiulo per il definitivo segno X.

Goleada del Lecce sulla Reggiana. Finisce 7-1 per i giallorossi con Coda sugli scudi, tripletta per l’attaccante. Balza al secondo posto anche la Spal che grazie a Salamon e Sebastiano Esposito fa 2-0 sul Pescara.

E’ pareggio in Pordenone-Monza, 1-1, e Brescia-Venezia, 2-2.

La giornata s’era aperta col successo esterno del Cosenza a Frosinone, 2-0 con doppietta di Carretta nella ripresa.

Rinviato il derby regionale Vicenza-ChievoVerona.

Di seguito i risultati della 8a giornata della Serie B 2020/2021 con i marcatori, le prime posizione della classifica, il prossimo turno di campionato, 9a giornata, in programma il 27, 28, 29 e 30 novembre 2020.



I risultati e i marcatori della 8a giornata della Serie B 2020/2021

Ascoli-Virtus Entella (posticipo,…





