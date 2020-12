ABBONATI: COME VEDERE GROSSETO-COMO

L’Us Grosseto comunica ai propri abbonati che, per problemi tecnici, che sarà possibile vedere la partita contro il Como, in programma oggi pomeriggio alle 15, acquistando il singolo evento sul sito di Eleven sports. Nonostante gli sforzi e l’impegno da parte della società e di Eleven sports per riattivare i vecchi codici, o fornire i nuovi, non è stato possibile chiudere la procedura in tempi celeri.

I tifosi che acquisteranno la partita contro il Como potranno mandare una mail all’indirizzo info@usgrosseto1912.com, specificando nome, cognome, foto della transazione dell’acquisto della gara e Iban per poter usufruire del rimborso. La società biancorossa si scusa con i propri tifosi per non essere riuscita, come promesso, a garantire la visione della gara odierna.

