Si colora di arancione il derby tra Grosseto e Pistoiese

Partita non bellissima per i biancorossi che nella ripresa subiscono in cinque minuti due gol, entrambi nati da calcio di punizione, della Pistoiese. Nel finale il Grosseto prova a velocizzarsi, grazie anche alle sostituzioni, ma Perucchini è bravo a chiudere la porta arancione e a mantenere il risultato invariato.

Gli highlights di TVL

Tabellino

GROSSETO: Barosi, Raimo, Ciolli, Gorelli, Campeol, Vrdoljak (35’ st Fratini), Sersanti, Kraja (15’ st Cretella), Sicurella (15’ st Pedrini), Galligani (27’ st Moscati), Boccardi (27’ st Russo). A disposizione: Comparini, Polidori, Kalaj, Pierangioli, Consonni, Scaffidi. All. Magrini.

PISTOIESE: Perucchini, Pezzi (29’ st Llamas), Salvi, Valiani, Spinozzi, Pierozzi, Romagnoli (19’ st Mazzarani), Chinellato, Tempesti (12’ st Stoppa), Simonti, Simonetti. A disposizione: Serra, Toselli, Cerretelli, Cavalli, Giordano, Mal, Renzi, Romani, Rondinella. All. Riolfo.

ARBITRO: Simone Galipò di Firenze (Michele Piatti di Como, Giuseppe Lipari di Brescia)

RETI: 32’ st Mazzarani, 35’ st Stoppa.