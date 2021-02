PRO VERCELLI-GROSSETO 3-0

Brutta prestazione del Grifone che sul campo della Pro Vercelli non riesce quasi mai a entrare in partita. Padroni di casa in vantaggio dopo pochi minuti con Costantino, che mette per i bianconeri la partita in discesa. Nella ripresa raddoppio di Rolando, dopo due minuti, che chiude definitivamente la partita. Il terzo gol, del nuovo entrato Della Morte, arriva a fine partita e chiude di fatto una gara male interpretata dai biancorossi di mister Magrini che adesso, tra quattro giorni, dovranno cercare di rifarsi in casa contro l’Alessandria.