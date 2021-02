Serie B, risultati 23a giornata 20-21, classifica e prossimo turno

La 23a giornata della Serie B 2020/2021 s’è aperta con una sorpresa.

Il Monza di Brocchi, infatti, cade fra le mura di casa sotto i colpi di un Pisa trascinato da Mazzitelli (due assist vincenti) e Palombi (doppietta). Non solo. Quando Boateng ha sui piedi il rigore per dimezzare lo svantaggio e riaprire il match… si fa ipnotizzare da Gori che prima respinge il penalty e poi vanifica il tentativo di ribattuta.

A inaugurare il sabato è stata Salernitana-Vicenza, sfida in cui le emozioni si sono concentrate in chiusura: vantaggio dei locali con Aya all’81’, pareggio dei veneti con Giacomelli all’83’.

L’Empoli raccoglie il terzo pareggio consecutivo, dopo l’1-1 col Monza e il 2-2 col Pescara arriva, infatti, un 1-1 a Ferrara contro la Spal. Toscani in vantaggio nel primo tempo con Mancuso e raggiunti nella ripresa su rigore da Esposito.

Il Cittadella torna alla vittoria passando col punteggio di 1-0 in casa del Pordenone. Man of the match…





