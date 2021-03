GROSSETO-PRO PATRIA 1-0

Come trasformare in tre punti una situazione di piena emergenza: il Grosseto contro la Pro Patria soffre ma dimostra di saper fare di necessità virtù trovando il rigore decisivo con il nuovo entro Russo e trasformandolo con capitan Cretella. Nonostante difesa e attacco inediti per via delle assenze, i biancorossi lottano fino alla fine conquistando tre punti d’oro pesanti come un macigno.

GROSSETO: Barosi, Raimo, Polidori, Cretella, Campeol, Vrdoljak, Sersanti (23’ st Simeoni), Piccoli (23’ st Fratini), Sicurella, Stijepovic (22’ Galligani, 36’ st Kraja), Merola (23’ st Russo). A disposizione: Chiorra, Giannò, Francavilla, Gafà, Consonni, Fregoli, Scaffidi. All. Magrini.

PRO PATRIA: Greco, Molinari, Gatti (31’ st Castelli), Brignoli (26’ Galli), Kolaj (17’ st Parker), Boffelli, Pizzul, Fietta (17’ st Bertoni), Spizzichino, Nicco, Latte Lath (31’ st Le Noci). A disposizione: Mangano, Saporetti, Cottarelli, Colombo, Ferri, Masetti, Vaghi. All. Javorcic.

ARBITRO: Fabio Pirrotta di Barbellona Pozzi di Gotto (Junior Palla di Catania, Barberis di Collegno).

RETE: 28’ st rig. Cretella.

NOTE: espulso al 46’ st il mister Javorcic per proteste.

