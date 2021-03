Serie C 20-21, i risultati della 32a giornata

La Pro Vercelli ha la possibilità di balzare la comando della classifica del girone A della Serie C. Perché la capolista Como è andata KO a Piacenza, mentre i piemontesi giocheranno questa sera in casa contro l’Alessandria. Curiosamente sulla carte l’impegno più abbordabile era proprio quello della squadra di mister Gattuso…

Nel girone B della Serie C il Padova passa per 2-0 sul campo della Vis Pesaro e, complice il KO del Sudtirol a Perugia per 0-1, si porta a +5 in classifica sugli altoatesini. E gli umbri, con ancora una gara da recuperare, possono balzare virtualmente al secondo posto.

Potrebbe essere la settimana della Ternana. Se le Fere dovessero fare risultato sia nel recupero di mercoledì a Potenza, che domenica a Bisceglie… sarà promozione in Serie B. Anche perché alle spalle dei ragazzi di mister Lucarelli nel girone C della Serie C vanno KO sia l’Avellino, a Catania, che il Bari, a Catanzaro…





