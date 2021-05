LECCO-GROSSETO 1-4: CONTINUA LA CORSA PLAYOFF

Una partita che sa di storia, dopo un primo tempo di sofferenza e un vantaggio lampo a inizio ripresa. Il Lecco pareggia con il rigore di Iocolano, ma il Grosseto non ci sta e con Merola, migliore in campo, cambia la partita: prima un filtrante magico per Sicurella, che batte Borsellini e fa 2-1, poi con la doppietta personale che stende il Lecco e lancia il Grifone al secondo turno dei playoff. Un’avventura che hai biancorossi ha già regalato momenti magici al di là di ogni più rosea aspettativa.