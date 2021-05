Serie B, risultati 38a giornata 20-21, la classifica finale

Terminata la regular season di Serie B 2020/2021 ed emessi gli ultimi verdetti.

La Salernitana, dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, conquista Pescara e la promozione in Serie A. L’ultima volta dei campani nel massimo campionato risaliva alla stagione 1998/1999. Il 3-0 granata è stato firmato da Anderson su calcio di rigore, Casasola e Tutino.

La capolista Empoli mantiene inviolato per l’intero campionato lo stadio di casa, il Castellani. Col Lecce gli azzurri ribaltano lo 0-1 grazie a La Mantia e Matos, 2-1 il risultato finale.

Cade in casa il Monza, 0-2 col Brescia (Ayé e Mangraviti). E le Rondinelle grazie ai tre punti conquistano sul filo di lana un posto nei play-off promozione.

Finisce 1-1 il derby regionale Cittadella-Venezia.

Il ChievoVerona fa 3-0 con l’Ascoli, assicurandosi gli spareggi per la Serie A.

Nonostante la vittoria sulla Cremonese, 1-0 con Segre match winner, la Spal resta in cadetteria e chiude la stagione.

Non ci saranno, invece,…





