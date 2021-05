In occasione dell’importantissima partita dei playoff tra Lecco e Grosseto, che si giocherà domenica alle ore 15, la società biancorossa organizza nel prato del Centro sportivo di Roselle un maxischermo per vedere la gara. L’accesso sarà gratuito ma consentito ad un numero massimo di 150 persone, con posti a sedere: le prime che si prenoteranno.

“Avremmo voluto fare di più – spiegano Mario e Simone Ceri, presidente e vicepresidente dell’Us Grosseto – perché se la squadra ha compiuto un miracolo sportivo i nostri tifosi ne hanno compiuto uno altrettanto grande: ci hanno sostenuto in ogni modo possibile nonostante la distanza e le difficoltà di questo anno. Avremmo voluto allestire un maxischermo per permettere a tutta la città di poter sostenere, anche se a distanza, questa ennesima battaglia che portiamo avanti in nome di Grosseto. Purtroppo le norme anticovid ci obbligano a ridurre al minimo il numero di tifosi, anche se all’aperto. Vogliamo però far sentire ai nostri giocatori l’affetto della città ed è per questo che sulle maglie che indosseranno domenica i ragazzi abbiamo fatto stampare la frase ‘…e Grosseto caricava bombe nell’aria!’, creata dai nostri tifosi, per permettere ai giocatori di portare simbolicamente sul cuore l’intera città”.

Per prenotarsi mandare un messaggio tramite Whatsapp al numero 366.1028128, specificando nome e cognome per un massimo di due persone a messaggio. Il numero, già attivo, sarà operativo solo tramite Whatsapp (non potrà quindi essere contattato telefonicamente) e fino all’inizio della gara. I primi 150 che si prenoteranno riceveranno, sempre per messaggio, la notifica “prenotazione confermata”. Per chi vorrà sarà anche aperto il Bar 1912 del Centro sportivo. L’accesso alla struttura è consentito rispettando le norme di sicurezza, mantenendo la distanza e indossando la mascherina.

L’articolo PLAYOFF: MAXISCHERMO AL CENTRO SPORTIVO E FRASE SUL CUORE proviene da US Grosseto 1912.