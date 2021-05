Vlahovic illumina la notte viola, la Fiorentina può festeggiare contro la Lazio

Gli highlight di Fiorentina-Lazio 2-0, decisa dalle due reti di Vlahoic (una per tempo).

IL VIDEO CON I GOL

La cronaca

Prima occasione dopo 3′ con Ribery che pesca Bonaventura in area, colpo di testa che esce di poco sul fondo. Al 9′ Castrovilli va in contropiede, sinistro forte una volta entrato in area ma Reina para a terra. Un minuto dopo pericolo Lazio. Sponda aerea di Milinkovic all’indietro per Correa che può calciare dal cuore dell’area piccola, Dragowski riesce a salvare.

Giocata di Castrovilli al 32′, prende il fondo e serve Biraghi, cross teso su cui irrompe Vlahovic e segna il vantaggio per la Fiorentina. Un pallone rasoterra che Vlahovic deve semplicemente depositare in rete per la ventesima volta in stagione. Record.

Partita che nel secondo tempo è ricca di contrasti e battaglie a centrocampo. Al 69′ punizione di Pulgar deviazione di Vlahovic ma Reina para a terra. Vlahovic segna il raddoppio e il gol numero 21.

La partita, infatti, si chiude con il gol vittoria: angolo Fiorentina da destra, tagliatissimo, di Pulgar: Vlahovic stacca sulla testa di Luiz Felipe e fulmina Reina.

Su una bella parata di Dragowski su un destro di Immobile da fuori area finisce la partita che consegna più di mezza salvezza alla Fiorentina e chiude la corsa Champions della Lazio: decide la doppietta di un sontuoso Vlahovic.

LE VOCI VIOLA