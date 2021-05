SETTORE GIOVANILE: POKER VINCENTE DEGLI UNDER 17, SCONFITTE NELLE AMICHEVOLI

Bella vittoria corsara degli Under 17 biancorossi, che espugnano nella quinta giornata il campo della Lucchese per 4-1, chiudendo con ben due uomini in più una gara a due velocità. Grosseto subito in vantaggio al 2’ su punizione, con un batti e ribatti che vede Veronesi pronto a insaccare. Nonostante l’inizio spettacolare, il primo tempo prosegue su ritmi blandi, senza grandi emozioni; cambio di marcia nella ripresa complici alcuni cambi da parte di mister Consonni che vedono i maremmani crescere e dilagare. Al 18’ raddoppio di Trombini su assist di Sonnini, cui segue la prima espulsione degli ospiti con D’Ancora che lascia il rettangolo di gioco. I maremmani continuano a far male con Bifini, che gonfia la rete al 22’ servito da Cargiolli e al 27’ dopo aver rubato palla a Cortopassi: è lo 0-4. A seguire, doppia ammonizione e doccia anticipata anche per Dinucci. Nel recupero, su mischia in area la Lucchese si procura il gol della bandiera su rigore, realizzato da Fiorito.

Sconfitta per 3-2 degli Under 15 nel match test contro il Città di Pontedera. Il terzo incontro amichevole dei biancorossi si chiude col risultato negativo, dopo aver dominato nella prima metà dell’incontro. Spiana la strada ai suoi il solito Pimpinelli, autore di una doppietta al 10’ e al 20’. I pisani crescono nella ripresa e dopo aver riaperto la sfida col 2-1 di Colzi, ribaltano la situazione con reti dei subentrati Bicchierini e Futuro, quest’ultimo dal dischetto.

Un Pontedera ben organizzato prevale 8-2 nel test amichevole con gli Under 14 di mister Corti, che si sono trovati davanti un rivale quadrato ed esperto. Partenza forte degli ospiti con Piccirilli, autore di una doppietta fra il 5’ e il 7’ grazie a due bolidi da fuori area. All’11 terzo gol dei granata con sfortunata deviazione di Magnani. I biancorossi non mollano e rispondono al quarto d’ora con Belletti che segna l’1-3 da azione individuale: involata sulla sinistra, due rivali scartati e tiro all’angolino. Al 20’ sempre Belletti entra in area e viene atterrato da un avversario: è rigore trasformato dallo stesso 11 maremmano. Cinque minuti dopo, penalty sul fronte opposto con Piccirilli che non sbaglia: il tabellone dice 2-4. Nella ripresa il Pontedera torna a dominare; tre ripartenze insidiose degli unionisti ma senza ma nulla di fatto. Al 12’ quinta rete pisana con Voroneanu, cui segue al 20’ quella di Fabbri dopo una bella azione sulla destra. Al 28’ spazio anche per Benucci a al 32′ per Papi.

UNDER 17: LUCCHESE-GROSSETO 1-4

LUCCHESE: Cortopassi, Santelli, Cateni, D’Ancona, Rossi, Dinucci, Fiore, Dami, Wadir, Bernardeschi, Pirozzi. A disposizione: Labozzetta, Fiorito, Vaselli, Burchignani, Villa, Cittadini, Carcione, Spadoni, Paja. All. Guasti.

GROSSETO: Comi, D’Amore, Falconi, Bruni, Veronesi, Papini, Cargiolli, Trombini, Bifini, Pomi, Galli. A disposizione: Nadalin, Sonnini, Loffredo, Affabile, Conti, Gamberi, Bardi, Stefi. All. Consonni.

ARBITRO: Marranchelli di Pisa; assistenti Ferretti di Pistoia e Santaeri di Pisa.

RETI: 2’ Veronesi, 18’ st Trombini, 22’ st e 27’ st Bifini, 46’ st (rig.) Fiorito.

NOTE: espulsi al 12’ st D’Ancona e al 35’ st Dinucci; ammoniti Rossi, Papini, Bifini, Sonnini, Bardi.

UNDER 15: GROSSETO-PONTEDERA 2-3

GROSSETO: Massellucci, Picci, Naldi, Girando, Cipollini, Repola, Guadagnoli, Bojinov, Pimpinelli, Frediani, Fregoli. A disposizione: Conti, Mori, Biliotti, Simi, Steri, Manganelli, Busetta, Fommei, Graffieti. All. Picardi.

PONTEDERA: Oliva, Castelli, Paolieri, Vannuzzi, Scozzari, Ostili, Buglione, Gozzini, Incorvaia, Colzi, Riccomi. A disposizione: Bollella, Freschi, Zanatta, Piazza, Bicchierini, Papi, Vitillo, Vuturo, Coviello. All. Creanza.

ARBITRO: Argenti di Grosseto; assistenti Stella e Gianneschi di Grosseto.

RETI: Pimpinelli (2), Colzi, Bicchierini, Vuturo (rig.).

UNDER 14: GROSSETO-PONTEDERA 2-8

GROSSETO: Ennached (1’ st Musardo), Canu (1’ st Amoroso), Galli (5’ t Giochi), Turbanti (1’ st Giangreco), Capoduri (15’ st Tana), Magnani (15’ st Giudarini), Stefani (1’ st Attilio), Colledan, Ibraimi (1’ st Bindi), Zauli (5’ st Poccia), Belletti. A disposizione: Giangreco. All. Corti.

PONTEDERA: Renucci, Scardigli, Calvi, Innocenti, Bellotto, Arioni Recidivi, Paoli, Fabbri, Piccirilli, Grossi, Iacopini. A disposizione: Fanelli, Angelotti, Vella, Benucci, Voroneanu, Pino, Tellini, Matteucci. All. Massai.

ARBITRO: Bonamici di Grosseto; assistenti Lampedusa e Sbordone di Grosseto.

RETI: 5’, 7’ e 25’ (rig.) Piccirilli, 11’ (aut.) Magnani, 15’ e 20’ (rig.) Belletti, 12’ st Voroneanu, 20’ st Fabbri, 28’ st Benucci, 32’ st Papi.

