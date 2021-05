Serie A, risultati 38a giornata e classifica finale 2020-2021

L’Inter festeggia nel migliore dei modi il titolo di campione d’Italia: con l’Udinese al Meazza arriva un 5-1 con ben cinque marcatori differenti.

Ma tutte le attenzioni della 38a giornata della Serie A 2020/2021 erano rivolte ai campi di Bergamo, per Atalanta-Milan, Dall’Ara, per Bologna-Juventus, e Maradona, per Napoli-Hellas Verona.

Al termine dei primi tempi questa è la zona Champions League della classifica di Serie A 2020/2021:

Milan 79, Atalanta e Juventus 78, Napoli 77. Pertanto rossoneri, nerazzurri e bianconeri nella più prestigiosa competizione europea per club, azzurri relegati in Europa League.

Nella ripresa succede di tutto ma… al termine la classifica non subisce variazioni e dopo Inter, campione d’Italia, e Atalanta, comunque già matematicamente qualificata, anche Milan, che col successo balza al secondo posto in classifica, e Juventus conquistano il pass Champions League.

I rossoneri passano 2-0 a Bergamo, grazie…





Continua a leggere su footstats.it