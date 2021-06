Ultimi giorni per iscrivere la propria squadra al primo Torneo città di Grosseto, di calcio a 7, che si terrà al Centro sportivo biancorosso di Roselle, a partire da lunedì 14 giugno. Un torneo organizzato dal Comitato territoriale Uisp di Grosseto, in collaborazione con l’Us Grosseto 1912, che mira a diventare un appuntamento fisso per le estati grossetane, fatto per tutti coloro che vogliono mettere alla prova la propria squadra e, soprattutto, divertirsi.

Ancora disponibili tre posti per altrettante squadre: per iscriversi è necessaria la tessera Uisp e c’è tempo fino alle 12 di domani, sabato 12 giugno. Per informazioni sulle iscrizioni si possono contattare Fabio Capodimonte al 3313654809 o Francesco Romboli al 3477075394.

L’articolo CALCIO A 7: TORNEO CITTA’ DI GROSSETO proviene da US Grosseto 1912.