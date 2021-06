Le statistiche degli arbitri di Euro 2020

Nelle scorse settimane il Comitato Arbitrale UEFA ha ufficializzato i nominativi dei 18 direttori di gara che saranno impegnati in occasione delle 51 partite di Euro 2020 dall’11 giugno all’11 luglio.

Per 12 di loro si tratterà dell’esordio nella competizione riservata alle nazionali maggiori maschili. Al contrario, 4 fischietti hanno già disputato la fase conclusiva di Euro 2016, mentre ulteriori 2 annoverano perfino una partecipazione a Euro 2012.

Questa la classifica per gare dirette in una fase conclusiva della manifestazione riservata alle rappresentative del Vecchio Continente:



Cüneyt Çakir (Turchia): 6 presenze

Björn Kuipers (Olanda): 5

Felix Brych (Germania): 3

Ovidiu Alin Hategan (Romania): 2

Sergei Karasev (Russia): 2

Clément Turpin (Francia): 2

Carlos Del Cerro Grande (Spagna), Andreas Ekberg (Svezia), Orel Grinfeld (Israele), Istvan Kovacs (Romania), Danny Makkelie (Olanda), Antonio Miguel Mateu Lahoz (Spagna),…





