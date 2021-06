COMMESSI PER UN GIORNO

Per un giorno Andrea Ciolli, Matteo Gorelli e Riccardo Cretella si sono improvvisati commessi del nuovo supermercato Conad, di via Scansanese a Grosseto, vestendo prima la divisa del Grifone e poi quella del supermercato. Sotto lo sguardo stupito dei clienti, i tre giocatori hanno provato a riordinare i prodotti, stare alla cassa e… palleggiare tra le corsie! Abbiamo fatto del nostro meglio, ma il richiamo e il fascino del pallone è sempre troppo grande e così abbiamo concluso l’esperienza palleggiando tra i reparti e firmando i palloni. Grazie a Conad per l’ospitalità!

