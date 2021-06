PRIMAVERA3: PONTEDERA-GROSSETO 2-2

La Primavera del Grosseto sigilla il suo campionato con un pareggio esterno, fermando sul 2-2 il Pontedera. Torellini ad un soffio dalla vittoria ma in pieno recupero beffati dall’acuto di Chiodi, autore di una doppietta determinante. E’ proprio lui a sbloccare il risultato al 10’, alla prima vera emozione in attacco del match: corner di Ruotolo e deviazione indisturbata del numero 10 locale. Due minuti dopo, palla persa a centrocampo, rapida ripartenza degli amaranto con Di Mauro che in sospetta posizione di fuorigioco calcia fuori davanti a Comparini. I biancorossi pareggiano anche loro alla prima chance: lancio di Mema, indecisione tra Mazzoni e Noli e Rotondo è rapido ad inserirsi e insaccare. Un minuto dopo, bel tiro di Chiodi che sfiora il palo. Poco o niente fino al riposo.

Ripresa più vibrante a cominciare dalla conclusione da fuori area di Marra, ma Comparini è bravo a deviare in calcio d’angolo. Al 57′ doppio cambio offensivo nel Grosseto, con Riitano e Columbu che subentrano a due compagni e prendono in mano la partita. Pochi minuti e Riitano si infila sulla fascia, cambio gioco per l’accorrente Columbu, che calcia alto da buona posizione. Al 20’ biancorossi in vantaggio, ancora da un’invenzione di Riitano: palla a Filippi e poi a Perrella, che salta due avversari ed imbuca ancora per Columbu che questa volta non sbaglia ed è 1-2.

Gli ospiti insistono: Riitano sulla destra serve al centro Francavilla, che salta secco Tufano e tira a botta sicura, casuale deviazione di Hakiki e palla che sfiora il palo finendo in calcio d’angolo. Ordinata la difesa unionista, che favorisce anche buone ripartenze in contropiede; su una di queste ancora una bella giocata di Riitano, con un cross preciso sul quale si avventa Francavilla che sfiora il palo. Al quarto minuto di recupero, il Pontedera centra il pari su azione sulla sinistra con Chiodi innescato da Bancalari e bravo a saltare il marcatore e far partire un gran tiro che Comparini riesce solo a toccare.

Obiettivo raggiunto per il Grosseto che a Pontedera si è presentato con quasi tutti ragazzi grossetani e provincia, mentre i rivali avevano in rosa solo due toscani e giocatori da tutta Italia.

PONTEDERA: Noli, Mazzoni, Marra, Grella, Tufano, Hakiki, Bancalari, Di Mauro, Bartoli, Chiodi, Ruotolo. A disposizione: Genovese, Marrazzo, Ravelli, Lo Iacono, Brunetti, Contumaccio, Defaveri, Montefrancesco, La Torre, Cardellino.

GROSSETO: Comparini, Tiberi (12’ st Riitano), Mema, Ottaviani, Fregoli, Simi (23’ st Filippi), Salvadori, Marraccini (12’ st Columbu), Francavilla, Perrella, Rotondo (44’ st Lucattini). A disposizione: Brunetti, De Michele, Cerulli, Sarno. All. De Luca.

ARBITRO: Fiorillo di Lucca; assistenti Napolano e Arena di Empoli.

RETI: 10’ e 49’ st Chiodi, 20’ Rotondo, 16’ st Columbu.

NOTE: ammoniti Perrella, Ottaviani.

L’articolo PRIMAVERA3: PONTEDERA-GROSSETO 2-2 proviene da US Grosseto 1912.