Focus sul settore femminile

In vista dell’esordio dell’Under 15 femminile in programma domenica 6 giugno ore 18.30 campo di Fossone, con l’Academy Livorno Calcio, ecco le dichiarazioni del Responsabile Tecnico, Sig.ra Valentina Buttini:

“Abbiamo vissuto momenti complicati ma nella Societa’ ed in tutto il mio Staff composto da Elisa Petrocchi, come Team Manager, ed i tecnici Francesca Angelini e Giuseppe Rigolli, si e’ deciso di non indietreggiare di un millimetro, l’obiettivo era tornare a giocare e domenica arriva il grande giorno.

Nelle nostre giovani atlete c’è tanto entusiasmo e voglia di competere, finalmente, in una gara vera in un sano agonisno che carica chi si allena e restituisce quella adrenalina che ripaga degli sforzi profusi in allenamento.

Il movimento femminile e’ in ascesa, siamo destinate a crescere perche’ il nostro metodo di lavoro porta i frutti sperati. “