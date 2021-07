La voglia di tornare allo stadio è tanta, così come la voglia di tornare in campo a lottare per i colori della nostra città. E la campagna abbonamenti 2021/22 sarà veicolata proprio da una frase dell’inno Biancorosso: “Nel nome di Grosseto”, che per la città sarà l’obiettivo per vivere ancora una volta grandi emozioni. Gli abbonati dello scorso anno avranno tempo da mercoledì 21 luglio a venerdì 31 luglio per rinnovare le tessere, usufruendo anche di uno speciale sconto, mentre da lunedì 2 agosto spazio a tutti gli altri tifosi che vorranno sottoscrivere l’abbonamento al Grosseto calcio.

Con la speranza che la situazione legata alla pandemia non peggiori, torneranno ad aprirsi dunque le porte dello stadio Carlo Zecchini ai propri tifosi. Si potrà scegliere l’abbonamento in Tribuna vip, in Tribuna centrale o ancora in Tribuna laterale nord e sud, oltre alla Curva nord, cuore del tifo biancorosso. Chi lo scorso anno si è abbonato quest’anno avrà diritto alla prelazione sul nuovo abbonamento dal 21 al 31 luglio, con la possibilità di usufruire di uno sconto particolare come ringraziamento per l’affetto dimostrato la scorsa stagione. Non saranno valide le riduzioni in Tribuna vip. Da lunedì 2 agosto, invece, potranno sottoscrivere l’abbonamento tutti gli altri tifosi. Tra le varie formule si potrà scegliere quella “Di padre in figlio”, ovvero un genitore più un under14, mentre i tifosi con disabilità oltre il 70% e gli under14 pagheranno l’abbonamento annuale 10 euro (promozione valida in ogni settore tranne che in Tribuna centrale e Tribuna vip).

Un ringraziamento d’obbligo va fatto a tutti quei ragazzi della Curva nord che si sono messi a disposizione della società, senza chiedere nulla e con grande spirito di abnegazione, per supportare la creazione organizzativa della campagna abbonamenti.

L’abbonamento si potrà sottoscrivere, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.30 alle 19, nella segreteria dello stadio Carlo Zecchini, sotto la tribuna centrale, oppure al Macron store di Grosseto, in via Santerno 27, al Bar Tamoil di Marsiliana e al Caffè Insolito di Marina di Grosseto, in base agli orari di apertura delle attività. Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento anche nelle ricevitorie e punti abilitati Ciaotickets, su tutto il territorio nazionale. Si potrà pagare in contanti o tramite bonifico bancario, presentando la ricevuta dell’avvenuto pagamento al momento della sottoscrizione: l’Iban di riferimento è: IT33J0885114304000000381148.

Per informazioni è possibile chiamare, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.30 alle 19, il numero 0564.1768327 a partire da mercoledì 21 luglio.

Questi i prezzi delle prelazioni per i vecchi abbonati, dei nuovi abbonamenti e dei biglietti per le singole partite:

