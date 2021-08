AMICHEVOLE: VIS PESARO-GROSSETO 1-0

Seconda amichevole stagionale per il Grosseto che allo stadio Mario Maccari di Chianciano viene sconfitto per 1-0 dalla Vis Pesaro. Cantiere ancora aperto per il Grifone con mister Magrini che sceglie l’undici titolare formato da Barosi, Raimo, Ciolli, Gorelli Semeraro, Cretella, Fratini, Piccoli, Serena, Marigosu, Arras. In panchina pronti a subentrare a gara in corso Perugini, Moscati, Tiberi, Veronesi, Salvadori, Siniega, Rotondo, Scaffidi, Biancon, Vrdoljak, Finessi e Sicurella. Nel primo tempo Grosseto subito pericoloso con Arras in occasione di un’azione nata dagli sviluppi di un calcio d’angolo, ma è la Vis Pesaro a passare in vantaggio al minuto 38 con Cannavo. Nella ripresa gara equilibrata con il risultato che rimane sull’1-0 per la squadra marchigiana fino al fischio finale.

