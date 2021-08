Vittoria del Grosseto per 2-1 sul campo del Follonica Gavorrano, nell’ultimo allenamento congiunto prima della Coppa Italia di sabato prossimo. Moscati su rigore, poi Rosati pareggia i conti nella ripresa, sempre su rigore, mentre il gol della vittoria lo segna il giovane Manara.

Prima occasione per Moscati, servito da Vrdoljak al 12’, ma la palla finisce in angolo e sul successivo corner Arras tocca di prima spedendo il pallone a fil di palo. Risponde il Follonica gavorrano con la punizione di Lo Sicco, smanacciata in tuffo da Barosi. Al 43’ Arras entra in area e viene atterrato: dal dischetto Moscati fa uno a zero. Al 45’ Tascini ci prova dal limite con una bellissima girata strappa applausi che Barosi devia sopra la traversa.



Nella ripresa girandola di sostituzioni: dentro Antonino, Biancon, Salvi, Fratini, Artioli, Cretella, Manara e Scaffidi e i giovanissimi Perrella, Tiberi e Salvadori. Al 14’ pareggiano i padroni di casa con Rosati, sempre su rigore. Dopo la pausa per il caldo ci prova Perrella con un tiro dal limite, ma Nannelli para senza problemi. Poco dopo la mezz’ora Grosseto ancora in vantaggio: Cretella comincia l’azione e Fratini cross per Manara che in arra, di testa, porta avanti i biancorossi.

Follonica Gavorrano-Grosseto 1-2

Follonica Gavorrano: Ombra, Bruni, Cesaretti, Dierna, Grifoni, Tascini, Mugelli, Fremura, Berardi, Barlettani, Lo Sicco. A disposizione: Nannelli, Barbanera, Martelli, Del Rosso, Trovade, Rosati, Farini, De Paolis, Gesi, Carpentiero, Luzzetti, Fofana, Ampollini, Giustarini, Rosini. All. Bonura.

GROSSETO: Barosi, Raimo, Ciolli, Siniega, Semeraro, Vrdoljak, Serena, Piccoli, Sicurella, Arras, Moscati. A disposizione: Antonino, Tiberi, Salvadori, Fratini, Salvi, Biancon, Cretella, Artioli, Perrella, Scaffidi, Manara. All. Magrini.

RETI: 43’ rig. Moscati, 14’ st rig. Rosati, 33’ st Manara.

L’articolo BATTUTO 2-1 IL FOLLONICA GAVORRANO NELL’ULTIMA AMICHEVOLE proviene da US Grosseto 1912.