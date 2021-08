COPPA ITALIA: I CONVOCATI PER LA SFIDA CON IL CAMPOBASSO

Dopo l’allenamento di stamani mister Magrini ha convocato 22 giocatori per il primo turno di Coppa Italia, che si giocherà domani sera tra le mura amiche dello stadio Carlo Zecchini, alle ore 21 contro la neo promossa Campobasso. Una partita difficile che i biancorossi non vogliono fallire. Tra i convocati non c’è Gorelli, fuori per infortunio, e Arras per squalifica.

PORTIERI

Barosi, Fallani;

DIFENSORI

Ciolli, Biancon, Raimo, Salvi, Semeraro, Siniega, Salvadori, Tiberi;

CENTROCAMPISTI

Cretella, Artioli, Fratini, Piccoli, Perrella, Ghisolfi, Serena;

ATTACCANTI

Moscati, Dell’Agnello, Marigosu, Scaffidi, Bifini.

