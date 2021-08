Spalletti il decano, Mourinho il top per vittorie. Gli allenatori della Serie A

Appartiene a Luciano Spalletti, il nuovo tecnico del Napoli, il titolo di veterano della Serie A. Almeno per quanto riguarda le panchine. Il mister toscano, dopo un paio di anni di pausa, ripartirà da quota 483 gare nel massimo campionato italiano.

Nessuno degli altri 19 tecnici vanta un’esperienza simile.

Alle spalle del certaldese si piazzano Gian Piero Gasperini dell’Atalanta e Massimiliano Allegri della Juventus, rispettivamente a 447 e 394 caps.

Saranno 2, invece, i debuttanti: Alessio Dionisi del Sassuolo e Paolo Zanetti del Venezia. Anche la stagione scorsa i ‘deb’ ammontavano a un paio (Vincenzo Italiano dello Spezia e Andrea Pirlo della Juventus). Mentre al via della Serie A 2019/2020 con zero presenze c’era soltanto il romanista Paulo Fonseca.



Di seguito la classifica per panchine in A alla vigilia del campionato:

Spalletti 483 caps

Gasperini 447

Allegri 394

Pioli 379

Mihajlovic 338

Di Francesco 254

Ballardini 245

Inzaghi…





