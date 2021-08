DAL PALERMO ARRIVA IL GIOVANE PORTIERE FALLANI

Mattia Fallani (20), portiere fiorentino classe 2001, arriva in biancorosso per completare la rosa alla voce portieri. Cresciuto calcisticamente nella Fiorentina è passato nel 2018 alla Spal, dove ha giocato nella Primavera tenendo la porta inviolata per sette volte. Negli ultimi due anni ha vestito la maglia del Palermo, prima in serie D poi in serie C. A Grosseto arriva a titolo definitivo con un contratto di due anni.