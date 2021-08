Poker viola contro il Cosenza nella prima di Coppa Italia

Vlahovic è il più atteso dell’incontro e non manca all’appello. Alle sue spalle Nico Gonzalez e Callejon con esiti opposti: applausi e rete per il primo, ancora dubbi con il secondo. Panchina per Castrovilli, in difesa titolare invece Milenkovic assieme a Pezzella. Dopo 4′ la Fiorentina è già in vantaggio, con Vlahovic che da due passi non sbaglia. La Viola va a un passo dal raddoppio in più occasioni, Pezzella si divora un gol da pochi passi, Nico Gonzalez colpisce la traversa; proprio l’attaccante si riscatta al 37′, sempre sugli sviluppi di un corner, portando la Fiorentina sul 2-0. Il tris arriva con il solito Vlahovic, che sfrutta al meglio una sponda di Pezzella; a firmare il poker è Venuti, che calcia dal limite e batte Matosevic.