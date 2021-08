SERIE C: IL CALENDARIO DEL GROSSETO

Ecco il calendario completo del Grifone! Si parte il 29 agosto, allo Zecchini, contro il Modena, poi trasferta contro Pistoiese (o Fano) e di nuovo in casa con l’Ancona Matelica. Il 3 ottobre Grosseto-Cesena, una delle sfide più affascinanti di tutto il campionato, mentre alla 16esima arriva l’attesissimo derby con il Siena, che i tifosi del Grosseto aspettano ormai da tempo, che si giocherà il 28 novembre (e il ritorno, il 3 aprile, Grosseto-Siena). Chiusura del girone d’andata in casa contro l’Olbia, mentre l’ultima di campionato sarà in Sardegna.