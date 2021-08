Matteo Figoli per il centrocampo azzurro

Carrarese calcio 1908 srl rende noto di aver acquisito temporaneamente dalla società Spezia Calcio il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Matteo Figoli, classe 2000.

Il calciatore ha collezionato trentanove presenze nei professionisti con le maglie di Pianese e Pergolettese , nell’ultima stagione 2020/2021, andando a segno in due occasioni.

Il mediano è abile nelle due fasi ed unisce ad una buona qualità e pulizia nel palleggio un’ottima fisicità, 184 cm di altezza, capace di garantire compattezza e forza al reparto di centrocampo.

Le prime parole da azzurro di Matteo Figoli all’arrivo a Carrara:

“Il livello delle mie motivazioni è alto e si sposa con le ambizioni e gli obiettivi che la Carrarerese vuole cercare di raggiungere nel prossimo campionato.

Mister Antonio Di Natale conosce perfettamente quello che posso fornire alla causa e lavorare con lui non potra’ che arricchire il mio bagaglio calcistico.

Da avversario , ho sempre avuto molto rispetto per la Carrarese che negli ultimi anni è riuscita a ritagliarsi spazi importanti al vertice del calcio di serie C.

Una nuova sfida della mia carriera mi attende, non vedo ora di conoscere i miei nuovi compagni nel contesto di una squadra che ha grande qualità nella rosa con alcuni calciatori di esperienza che potranno essere il punto di riferimento per noi giovani.

In mezzo al campo posso giocare un pò in tutti i ruoli in una disposizione a tre o a due cercando di esaltarmi nel recupero del pallone e nel far ripartire l’azione con velocità non disdegnando qualche inserimento in area avversaria per far valere i miei centimetri senza tuttavia trovare la via della rete, aspetto che devo necessariamente migliorare per il salto di qualità”.