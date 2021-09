GROSSETO-ANCONA MATELICA: ECCO DOVE TROVARE I BIGLIETTI

Si potranno acquistare da oggi i biglietti per assistere alla partita del campionato di serie C che il Grosseto giocherà sabato 11 settembre, alle ore 17.30, allo stadio Zecchini di Grosseto contro l’Ancona Matelica. I tagliandi sono acquistabili online sul circuito Ciaotickets oppure nei punti vendita Ciaotickets di Grosseto: Edicola La Vasca, piazza Fratelli Rosselli; Habanera Cafè, viale Cimabue; Tabaccheria Stolzi, via Roma 58; Edicola Il Semaforo, via Parini 1; Edicola Dominici, viale Einaudi (per l’elenco dettagliato www.ciaotickets.com).

Chi non riuscirà ad acquistare il biglietto nei giorni prima della gara, potrà farlo il giorno stesso al botteghino accanto alla Curva nord, dalle ore 16.30 alle ore 18. La società, per evitare file ancora più lunghe per i controlli legati al Covid, consiglia di acquistare il biglietto in prevendita o tramite circuito online. Sarà possibile accedere allo stadio, come da disposizioni ministeriali, solo presentando all’entrata il green pass o il certificato di tampone negativo fatto entro le 48 ore.

Gli accrediti per la stampa, per gli osservatori, allenatori, arbitri, ospiti ed eventuali altre categorie, si ritirano invece al botteghino di piazza Donatello, dalle ore 16. La richiesta per i vari accrediti dovrà arrivare, invece, entro le ore 13 di giovedì 9 settembre alla mail usgaccrediti@libero.it (comunicazione@usgrosseto1912.comper le richieste di accredito stampa e marketing@usgrosseto1912.com per quelle riguardanti gli sponsor).

Gli ospiti potranno acquistare i biglietti in Curva sud, adibito a settore ospiti, al costo di 12 euro, tramite il circuito online Ciaotickets o nei punti vendita Ciaotickets di Ancona (info su www.ciaotickets.com/puntivendita), entro le ore 19 di venerdì 10 settembre.

Questi i prezzi dei biglietti:

Tribuna vip, prezzo unico, 50 euro;

Tribuna centrale intero 25 euro;

Tribuna centrale ridotto (Over60, donne) 20 euro;

Tribuna centrale ridotto (ragazzi da 14 a 18 anni) 18 euro;

Tribuna laterale Nord e Sud intero 18 euro;

Tribuna laterale Nord e Sud ridotto (Over60, donne) 15 euro;

Tribuna laterale Nord e Sud ridotto (ragazzi da 14 a 18 anni) 13 euro;

Tribuna laterale Nord e Sud “Di padre in figlio” (genitore+under14) 16 euro;

Curva Nord intero 12 euro;

Curva Nord ridotto (Over60, donne) 10 euro;

Curva Nord ridotto (ragazzi da 14 a 18 anni) 7 euro;

Curva Nord “Di padre in figlio” (genitore+under14) 10 euro;

Settore ospiti, prezzo unico, 12 euro.

Invalidi sopra il 70% e Under14: 1 euro (solo Curva nord e Tribuna laterale Nord e Sud)

