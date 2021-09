Prevendita ACN Siena – Carrarese

Si comunica che la prevendita dei biglietti per la gara ACN Siena – Carrarese è prevista a partire da martedì 7 settembre presso il circuito “Ciaotickets”, nel bacino di utenza della città di CARRARA (MS):

RICEVITORIA TABACCHI GRILLO |

Via Pr. Avenza Sarzana 55

54033 – Carrara (MS)

Tel. + 39 058554173

Si informa inoltre che il prezzo praticato nel SETTORE OSPITI è di €.10,00 (prezzo unico, non comprensivo del diritto di prevendita) e che i biglietti potranno essere acquistati in prevendita, anche optando per l’acquisto online, entro le ore 19,00 di sabato 11 settembre 2021, precisando che tale settore ha attualmente una capienza

massima di 323 spettatori, secondo le disposizioni vigenti in merito alla partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive all’aperto finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19.

Si rammenta inoltre che l’accesso all’impianto sportivo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2 del Decreto-Legge 22 Aprile 2021 n°52, come convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87 e dal Decreto-Legge 23 Luglio 2021 n°105.

Per ulteriori informazioni relativi ai punti vendita e per l’acquisto on-line dei tagliandi è possibile consultare direttamente il sito www.ciaotickets.com.