La perla su punizione di Mario Vrdoljak fa esultare lo Zecchini e pareggia il gol di Doudou, arrivato a inizio secondo tempo. Una partita difficile, che il Grosseto ha giocato a viso aperto cercando i tre punti ma dovendosi accontentare, ancora una volta, del pari. A tempo scaduto l’occasione di Marigosu che, a tu per tu con Ghidotti, non trova l’occasione d’oro per chiudere la gara. Martedì turno infrasettimanale contro la Fermana. A inizio gara l’omaggio della società alla famiglia di Gigi Ambrosio, ex calciatore biancorosso amato da tutta la città.

GROSSETO: Barosi, Raimo, Ciolli, Siniega, Semeraro (38’ st Verduci), Vrdoljak, Cretella (23’ st Piccoli), Serena, De Silvestro (31’ st Marigosu), Moscati (1’ st Arras), Dell’Agnello (23’ st Scaffidi). A disposizione: Fallani, Fratini, Salvi, Biancon, Artioli, Perrella, Ghisolfi. All. Magrini

GUBBIO: Ghidotti, Aurelio, Redolfi (1’ st Migliorini), Cittadino, Sarao, Signorini, Malaccari, Oukhadda, Bulevardi, Arena (14’ st D’Amico), Doudou (27’ st Fantacci). A disposizione: Elisei, Formiconi, Bonini, Spallutto, Francofonte, Sainz Maza, Meneghetti, Migliorelli, Lamanna. All. Torrente.

ARBITRO: Mario Saia di Palermo (Maicol Ferrari di Rovereto, Luca Feraboli di Brescia)

RETI: 10’ st Doudou, 13’ st Vrdoljak.

NOTE: Spettatori paganti 1.308 (di cui 820 abbonati). Recupero 1’ pt, 5’ st.

L’articolo GROSSETO-GUBBIO 1-1, VRDOLJAK PAREGGIA SU PUNIZIONE proviene da US Grosseto 1912.